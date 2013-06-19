Из 118 документов ТС Украине не подходят 23

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами - участниками СНГ, ЕврАзЭс и другими региональными объединениями Валерий Муниян украинским журналистам в Москве в ходе 58-го заседания Экономического совета СНГ.

«Из 118 документов, по которым работает Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономический союз, только 23, над которыми нужно работать с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и принимать по ним политическое решение – потому что там есть наднациональный орган, и нужно вносить изменения в национальное законодательство Украины», - сказал Мунтиян.

«По остальным же Украина может присоединиться свободно и функционировать в их пределах», - добавил он.

В то же время Мунтиян отметил, что поскольку существует пакетный принцип в принятии решений, то украинская сторона ведет консультации и переговоры с ЕЭК, чтобы Украина могла присоединиться как по отдельным направлениям, так и всем отраслям сразу.

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Муниян напомнил, что настоящие документы были разработаны до 2005 года, в том числе и Украиной, но впоследствии Киев выпал из интеграционных процессов.

Как сообщал УНИАН, 31 мая с.г. премьер-министр Украины Николай Азаров и глава Евразийской экономической комиссии Христенко подписали меморандум об углублении взаимодействия между ЕЭК и Украины. Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности иметь представителя в ЕЭК и получить статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе с 2015 года.

Также 31 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина подписанием меморандума с Евразийской экономической комиссией предприняла первый шаг к интеграции в Единое экономическое пространство, но он может стать последним, если не будет дальнейших решений.

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“Это первый шаг, важный шаг, нужный шаг, и мы ему очень рады. Но он может стать последним шагом, если ничего больше не сделать", - сказал Медведев.

"Мы искренне приветствуем его. Но мы понимаем, если наши партнеры действительно хотят принимать участие в нашем создаваемом интеграционном объединении - Евразийском экономическом союзе, то они должны принять и целый ряд весьма сложных, временами непопулярных решений. Причем все решения, а не только их часть, и, конечно, не принимать на себя обязательства, которые исключают участие в Евразийском экономическом пространстве и союзе. Это должно быть ясно всем, как божий день", - сказал Медведев.