Теракт в Сирии: взрыв грузовика унес более 60 жизней

07:44, 18 июня 2013
Мир
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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в окрестностях сирийского города Алеппо, в результате чего погибли более 60 военнослужащих.

Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, взрыв произошел на военном объекте в поселке ад-Дуварина, расположенном неподалеку от международного аэропорта Алеппо.

«В машине было 6 тонн взрывчатки», - заявил местный активист в интервью телеканалу.

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Этот теракт является одним из крупнейших за последнее время.

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