Теракт в Сирии: взрыв грузовика унес более 60 жизней
07:44, 18 июня 2013Мир
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Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в окрестностях сирийского города Алеппо, в результате чего погибли более 60 военнослужащих.
Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, взрыв произошел на военном объекте в поселке ад-Дуварина, расположенном неподалеку от международного аэропорта Алеппо.
«В машине было 6 тонн взрывчатки», - заявил местный активист в интервью телеканалу.
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Этот теракт является одним из крупнейших за последнее время.
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