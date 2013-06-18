Теракт в Сирии: взрыв грузовика унес более 60 жизней

Как сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал Al-Jazeera, взрыв произошел на военном объекте в поселке ад-Дуварина, расположенном неподалеку от международного аэропорта Алеппо.

«В машине было 6 тонн взрывчатки», - заявил местный активист в интервью телеканалу.

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Этот теракт является одним из крупнейших за последнее время.