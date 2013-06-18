США и Евросоюз обсуждают создание зоны свободной торговли

Сегодня во второй день саммита G-8 премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, Президент США Барак Обама, президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу начали переговоры о создании трансатлантической зоны свободной торговли между Европейским Союзом и США.

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Как сообщает сайт правительства Великобритании, комментируя начало переговоров, Кэмерон отметил, что потенциальное соглашение "может принести 100 млрд фунтов стерлингов экономике ЕС, 80 млрд фунтов стерлингов экономике США и 85 млрд фунтов стерлингов остальному миру".

"Мы должны понимать, что означают эти цифры в реальной жизни", - сказал он.

По словам Кэмерона, "это около 2 млн дополнительных рабочих мест, большая номенклатура товаров по более низкой цене в наших магазинах. Мы говорим о соглашении, которое может стать крупнейшим торговым договором в истории, соглашением, влияние которого будет больше, чем влияние остальных подобных соглашений вместе взятых".

Создание трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС будет означать снижение таможенных тарифов и снятие других торговых барьеров. По оценкам Еврокомиссии, зона свободной торговли между США и Евросоюзом охватит 800 млн. чел., даст объединенной Европе 400 тыс. новых рабочих мест и обеспечит рост ВВП на дополнительные 0,5% ежегодно. Переговоры планируется завершить подписанием соглашения в 2015 году.