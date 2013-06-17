Кэмерон: "Экономическая НАТО" принесет более 150 млрд долларов

Об этом в североирландском Лох-Эрне сегодня заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

"Устранение существующих торговых барьеров способно принести экономике Евросоюза около 100 млрд фунтов (157 млрд долларов), - сообщил британский лидер на пресс-конференции, которая состоялась после кратких переговоров ЕС-США. - Еще 80 млрд фунтов (125 млрд долларов) получит экономика США и 85 млрд фунтов (133 млрд долларов) - экономики других стран. Кроме того, данное соглашение позволит создать около 2 млн новых рабочих мест".

"То, о чем мы говорим, может стать крупнейшей двусторонней торговой сделкой в истории, - продолжил Кэмерон. - По своему потенциалу она превосходит все торговые соглашения, которые когда-либо были подписаны".

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Президент США Барак Обама, который также принимал участие во встрече, в свою очередь заявил, что достичь договоренности с Евросоюзом "будет одним из приоритетов" его администрации. "Я надеюсь, что нам удастся согласовать этот документ, который необходим для развития глобальной торговли, - цитирует ИТАР-ТАСС. - Данный экономический альянс должен будет лишь подтвердить тесные связи, которые сложились между нашими странами в сферах безопасности и дипломатии".

"Первый тур переговоров пройдет в будущем месяце в Вашингтоне, - сообщил американский лидер. - Достичь нашей конечной цели будет непросто, но мы уверены в успехе".

Великобритания стояла у истоков нынешних переговоров о создании трансатлантической свободной экономической и торговой зоны, рассматривая это соглашение как своего рода противовес быстро развивающимся экономикам стран группы БРИКС, прежде всего, Китая. Считается, что на согласование деталей так называемого "экономического НАТО" уйдет полтора - два года. По оценкам, если будут реализованы все планы торговых соглашений "восьмерки", это позволит увеличить мировой ВВП на 1 трлн долларов.