В Сумах трое безработных ограбили судью райсуда

Сумы. 18 июня. УНИАН. В Сумах трое мужчин совершили нападение на судью Заречного районного суда областного центра.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, нападение произошло в районе железнодорожного вокзала в три часа ночи 17 июня.

По ее словам, нападавшие ударили ногой в спину 28-летнего судью и отобрали пакет, в котором были ботинки, а также мобильный телефон.

Вскоре нападавшие были задержаны. Ими оказались безработные местные жители, 1986, 1990 и 1992 годов рождения, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности.

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По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с насилием).

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

Ход досудебного следствия контролируется прокуратурой Сумской области.