Продавщица ювелирного магазина чуть не зарубила топором грабителя

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Херсонской области, в пгт Каланчак двое неизвестных мужчин пытались ограбить ювелирный магазин.

Грабители в масках ворвались в помещение с пистолетом и топором. Один из нападавших разбил витрину топором и, бросив инструмент рядом, принялся сгребать золотые украшения в сумку. Второй для устрашения находившейся за прилавком 39-летней хозяйки магазина сделал несколько выстрелов в сторону из пистолета.

Женщина схватила оставленный без присмотра топор и ударила им налетчика по голове. Его подельник ударил продавщицу кулаком в лицо.

После этого грабители выбежали из магазина и скрылись на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета, за рулем которого находился третий сообщник. Автомобиль уехал в направлении Крыма.

Продавщица позвонила в милицию и сообщила, что грабители унесли около 100 ювелирных украшений.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила топор, стрелянные гильзы и кровь нападавшего.

Охраны и видеонаблюдения в магазине не было. Сумма убытка и перечень украденного устанавливается.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения уголовного производства по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

УМВД Украины в Херсонской области распространило в местных СМИ описание налетчиков и автомобиля с просьбой к жителям области сообщить о возможном местонахождении преступников.