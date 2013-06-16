Источник: Армия Египта не будет участвовать в военных операциях в Сирии

Об этом заявил сегодня интернет-порталу "Масрауи" источник в ВС Египта, сообщает ИТАР-ТАСС.

В субботу в Каире на организованной суннитскими богословами многотысячной конференции в поддержку "победы Сирии" президент Египта Мухаммед Мурси объявил о разрыве "всех отношений с сирийским режимом", отзыве главы египетской дипмиссии из Дамаска и закрытии сирийского посольства в Каире.

"Решение Мурси - чисто политическое и не имеет никакого отношения к принимаемым армией решениям", - заявил источник. По его словам, египетская армия исходит из того, что "решение сирийского кризиса возможно только путем диалога, а не методом нанесения военных ударов по режиму Асада или оппозиции".

Тем временем, сирийские власти осудили сегодня решение официального Каира, назвав его "безответственным".