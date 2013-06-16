Египет официально встал на сторону сирийских повстанцев

Об этом заявил президент страны Мохаммед Мурси, сообщают Вести.ру.

Таким образом, впервые с начала сирийского кризиса Каир открыто встал на сторону противников Башара Асада.

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"Мы приняли решение полностью разорвать связи с нынешним сирийским режимом и закрыть посольство Сирии в Каире, а также отозвать дипломатических представителей Египта из Дамаска. Я требую, чтобы международное сообщество ввело бесполетную зону в сирийском воздушном пространстве решением Совета Безопасности ООН, чтобы положить конец кровопролитию, и я буду поддерживать эти шаги всеми силами. "Хезболла" должна покинуть Сирию. Я говорю совершенно серьезно. "Хезболле" в Сирии не место. Народ Египта поддерживает борьбу сирийского народа и материально, и морально", — заявил Мурси.