Женщин во имя равенства будут призывать в армию

"Все граждане должны иметь одинаковые права и обязанности независимо от пола", - говорится в пресс-релизе Минобороны. "Мы намерены призывать в армию женщин не потому, что нам нужно больше солдат, а потому, что нам нужны лучшие", - заявила министр обороны Анне-Грете Стрем-Эриксен.

Как сообщается, к 2020 году женщины должны составить 20% военнослужащих страны, в настоящее время в норвежских вооруженных силах их доля составляет 9%. Ежегодно в армию призывают 8-10 тысяч человек, тогда как желающих пополнить ряды военнослужащих куда больше, сообщается в пресс-релизе.

"Сегодня женщин, желающих служить в армии, спрашивают о причинах такого решения, надеюсь, что в будущем их будут спрашивать, почему они не хотят служить", - цитирует РИА Новости.

В настоящее время норвежские мужчины обязаны служить в армии в течение года. Женщины с 1976 года имеют право поступать на службу в добровольном порядке.