Пассажирские поезда столкнулись в США

При столкновении двух пассажирских поездов в штате Коннектикут пострадали не менее 49 человек, состояние четырех из них оценивается как тяжелое, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в 18.10 по местному времени, в вечерний "час пик"в районе города Фэрфилд. Поезд, направлявшийся из города Нью-Хейвен в Нью-Йорк, сошел с рельсов, после чего врезался в другой состав.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, передает РИА Новости. Из-за аварии приостановлено движение поездов Amtrak по маршруту Нью-Йорк - Бостон. Полиция начала расследование произошедшего.