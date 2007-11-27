Вашингтон и Москва обменялись резкими заявлениями

С призывом освободить задержанных во время «Маршей несогласных» выступил Джордж Буш, в ответ глава МИДа Сергей Лавров поделился своим видением демократии. Богатые на митинги и шествия выходные в России, оказывается, не прошли незамеченными для Белого Дома. В официальном заявлении от имени Джорджа Буша, администрация призывает российские власти немедленно освободить задержанных во время мирных демонстраций в Москве, Питере, Нижнем Новгороде и Назрани. Ответ российской стороны не заставил долго ждать. Позицию Москвы обнародовал находящийся сейчас в Штатах Сергей Лавров. Он напомнил, что в российской конституции прописаны права на митинги и шествия, поэтому, по мнению министра, просьбы обеспечить свободу демонстраций в нашей стране - избыточны. Что касается самих задержанных, то они, со слов главы МИДа, просто провокаторы. Отвечая на вопрос, насколько митинги оппозиции в России могут быть сопоставимы с протестом оппозиции в Грузии, Лавров заметил, что "все видели картинку из Тбилиси и как это происходило в Санкт-Петербурге и Москве. И, думаю, что разница видна невооруженным глазом".

Эхо Москвы