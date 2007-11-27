”Террорист номер один” решил обратиться к европейцам
08:10, 27 ноября 2007Мир
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Осама бин Ладен записал речь
|Осама бин Ладен
В сообщении, опубликованном "Аль-Сахабом" на одном из исламистских интернет-сайтов, не уточняется, идет ли речь об аудио- или о видеозаписи, и когда обращение бин Ладена появится в эфире.
По предварительной информации, сообщает AFP, бин Ладен обратится к "воинам джихада", находящимся на европейской территории, с призывом "донести до глав государств тот факт, что они проиграли войну и должны посмотреть правде в лицо".
С конца августа 2007 года это уже шестое обращение главы "Аль-Каиды", появившееся в телеэфире, либо обнародованное в интернете, отмечает Лента.ру. Последнее по времени аудиообращение бин Ладена - "Письмо к народу Ирака" - было обнародовано 22 октября.
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