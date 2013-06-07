Президент Азербайджана идет на третий срок

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на азербайджанский Contact.az, это произошло в пятницу, 7 июня, на съезде правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»).

По информации Contact.az, выдвижение Алиева прошло единогласно.

В ходе съезда Алиев был также переизбран председателем партии власти. На пост одного из его заместителей при этом была избрана его супруга Мехрибан Алиева.

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Президентские выборы в Азербайджане планируется провести в октябре 2013 года. О намерении участвовать в них уже заявили несколько представителей оппозиции — в частности, лидер партии «Мусават» Иса Гамбар. В оппозиции также рассматривается возможность выдвижения единого кандидата — таковым, как считается, может стать драматург Рустам Ибрагимбеков, избранный главой Национального совета демократических сил.

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года. На посту президента он сменил своего отца, Гейдара Алиева. В 2008 году Алиев-младший переизбрался на второй срок (набрав, по официальным данным, около 89 процентов голосов). Позднее по инициативе правящей партии был проведен референдум, по итогам которого из конституции было убрано ограничение, не позволявшее одному человеку становиться президентом более двух раз.