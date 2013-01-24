Из столицы Мексики хотят убрать памятник азербайджанскому президенту Алиеву

Мэр мексиканской столицы Ангель Мачера сказал, что памятник уберут с площади в центре города. Ее ремонт в свое времени оплатили из Баку.

В ответ богатый нефтью Азербайджан пригрозил уменьшить инвестиции в Мексику, пишет ВВС Украина.

Против памятника выступали активисты-правозащитники, которые указывали на репрессивный характер правления господина Алиева.

По данным азербайджанского посольства, инвестиции Азербайджана в Мексику составили около 4 млрд долларов США.

Когда предыдущий мэр Мехико Марчело Эбрард открывал в прошлом году азербайджано-мексиканский парк, то сказал, что он стал "свидетельством стремления обоих народов к сближению".

На табличке, прикрепленной к памятнику, Алиев назван "великим политиком и государственником".