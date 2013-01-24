Из столицы Мексики хотят убрать памятник азербайджанскому президенту Алиеву

08:31, 24 января 2013
Мир
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В столице Мексики планируют убрать памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву, деятельность которого вызывает неоднозначную оценку жителей города.

Гайдара Алиева на памятнике названо

Мэр мексиканской столицы Ангель Мачера сказал, что памятник уберут с площади в центре города. Ее ремонт в свое времени оплатили из Баку.

В ответ богатый нефтью Азербайджан пригрозил уменьшить инвестиции в Мексику, пишет ВВС Украина.

Против памятника выступали активисты-правозащитники, которые указывали на репрессивный характер правления господина Алиева.

По данным азербайджанского посольства, инвестиции Азербайджана в Мексику составили около 4 млрд долларов США.

Когда предыдущий мэр Мехико Марчело Эбрард открывал в прошлом году азербайджано-мексиканский парк, то сказал, что он стал "свидетельством стремления обоих народов к сближению".

На табличке, прикрепленной к памятнику, Алиев назван "великим политиком и государственником".

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