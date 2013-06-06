Неизвестный мужчина погиб во время полета в шасси самолета Римини-Москва

Об этом сообщают РИА Новости со слов представителя пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"По предварительной информации, около 01.00 в аэропорту приземлился самолет, выполнявший рейс из Римини (Италия). Во время повторного осмотра на шасси были обнаружены подтеки, затем в самом шасси было найдено тело мужчины", - сказал собеседник агентства.

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По его словам, личность погибшего устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа.