Два самолета столкнулись в небе США

Два небольших самолета Cessna 172 столкнулись в небе на юге Калифорнии, пилот одного из них погиб, второе воздушное судно совершило аварийную посадку, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Столкновение произошло на высоте около 3,5 тысячи футов (более 1 километра) над горным массивом. Пилот одного из воздушных судов, который находился на борту один, не смог вернуть контроль над самолетом и разбился.

Второй самолет совершил посадку на расположенном поблизости поле для гольфа. Три человека, находившиеся на борту, получили легкие ранения. Очевидцы сообщили, что при посадке самолет задел дерево, развернулся на 180 градусов, но посадка оказалась на удивление мягкой.

Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) ведет расследование инцидента.