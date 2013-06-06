Страны СНГ проверят свою противовоздушную оборону

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам в Минске министр обороны Казахстана Адильбек Джаксыбеков.

«Эти учения проводятся для отработки взаимодействия наших вооруженных сил в рамках объединенной системы ПВО и придадут дополнительный импульс для дальнейшего развития в этой сфере. Они позволят наладить боевое взаимодействие», - отметил Джаксыбеков.

«Объединенная система противовоздушной обороны является одним из самых эффективных примеров взаимодействия вооруженных сил стран СНГ. Для отработки практической стороны взаимодействия и намечено провести эти учения», - подчеркнул Джаксыбеков.

Учения пройдут как в местах постоянной дислокации войск, так и на полигоне Ашулук в России, а также на полигонах в Казахстане.

Справка УНИАН. Координационный комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ образован для согласования усилий в создании и совершенствовании объединенной системы. В его состав входят командующие войсками ПВО государств СНГ.

Соглашение о создании объединенной системы ПВО государств СНГ подписали президенты Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины 10 февраля 1995 года. Система предназначена для обеспечения охраны границ в воздушном пространстве и совместного контроля за порядком его использования, оповещения о воздушно-космической обстановке, предупреждения о ракетном и воздушном нападении, ведения согласованных действий войск ПВО по отражению воздушно-космического нападения.