В суде над поверженным Мубараком появились новые обстоятельства

Повторное рассмотрение дела о гибели демонстрантов во время беспорядков в Каире в январе 2011 года, главным подозреваемым по которому является экс-президент Египта Хосни Мубарак, вновь отложено - на 8 июня - в связи с появлением новых обстоятельств, требующих проверки.

Как сообщает РИА «Новости», сегодня в Каире в здании Полицейской академии прошло подготовительное слушание по этому делу. Процесс должен был начаться еще 13 апреля, однако был отложен в связи с самоотводом председательствующего на нем судьи.

Представители прокуратуры по защите революции, выступающие со стороны гособвинения, обещали раскрыть на суде новые подробности тех событий, доказывающие причастность Мубарака к многочисленным жертвам среди оппозиции.

Египетское телевидение вело прямую трансляцию из зала судебного заседания. Для обеспеченения безопасности в районе Полицейской академии біли задействованы свыше 300 полицейских и 60 бронемашин МВД.

На скамье рядом с Мубараком, помимо экс-главы МВД Египта Хабиба аль-Адли и шестерых бывших высокопоставленных чиновников ведомства, находились сыновья экс-главы государства - Гамаль и Аля - их ждет новое рассмотрение дел о коррупции.