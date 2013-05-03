В Китае под видом баранины тоннами продавали крысиное мясо

Китайская полиция ликвидировала преступную группу, продававшую под видом баранины крысиное мясо, задержаны более 60 человек, конфисковано свыше десяти тонн продукции, сообщает РИА Новости в пятницу по информации местных СМИ.

По данным правоохранительных органов, таким бизнесом участники группировки занимались с 2009 года - они покупали мясо крыс и лис в провинции Шаньдун, добавляли красители, соль и пищевые добавки, а потом сбывали на рынках в Шанхае и провинции Цзянсу. На этом им удалось заработать около 10 миллионов юаней (порядка 1,5 миллионов долларов). Группировку удалось выявить в Цзянсу в ходе операции, начатой в феврале этого года.

Согласно информации, обнародованной министерством общественной безопасности, с 2010 года более 900 человек были арестованы за нарушения норм и требований безопасности мясных продуктов, было конфисковано более 20 тысяч тонн опасного мяса. В числе самых злостных нарушений ведомство называет продажу мяса умерших от болезни животных, реализацию крысиного мяса под видом баранины и накачивание мяса водой ради увеличения веса.