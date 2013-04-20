В Китае число жертв землетрясения превысило 120 человек (добавлено видео)

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Чжунго синьвэнь.

Происшедшее землетрясение, магнитуду которого китайские сейсмологи оценили в 7,0, было зафиксировано утром в субботу в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Очаг землетрясения залегал на глубине около 13 километров, его эпицентр располагался в уезде Лушань городского округа Яань в 150 километрах от административного центра провинции города Чэнду. Подсчет точного числа пострадавших и раненых продолжается. Ранее сообщалось о гибели 102 человек и более 3 тысячах раненых.

Кроме того, эвакуации подлежат около 140 тысяч жителей уезда Лушань, наиболее серьезно пострадавшего от землетрясения.

В пострадавшем районе ведется поисково-спасательная операция, в которой участвуют более 6 тысяч военных, врачей и спасателей. Руководит операцией на месте премьер Госсовета Китая Ли Кэцян.

В регионе продолжает наблюдаться сейсмологическая активность, с утра до настоящего времени в уезде Лушань было зафиксировано более 40 подземных ударов магнитудой свыше 3,0.