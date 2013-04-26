Больные, сгоревшие при пожаре, крепко спали под действием лекарств
Пожарная сигнализация в подмосковной психоневрологической клинике, где, по предварительным данным, погибли до 38 человек, сработала.
Дежурившая медсестра пыталась потушить огонь самостоятельно, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности МЧС РФ Юрий Дешевых.
"Пожарная сигнализация там сработала. После срабатывания сигнализации медсестра вышла в коридор, нашла там больного и увидела огонь в конце коридора. Она пыталась потушить возгорание, но, не справившись, вывела двух пациентов", - сказал Дешевых.
Представитель МЧС подчеркнул, что больные психоневрологический клиники были под воздействием лекарственных препаратов и крепко спали. Учитывая быстрое распространение огня, они могли даже не проснуться.
Огонь вспыхнул в психоневрологической клинике №14, которая находится в поселке Раменье Московской области, около 02.20. Пламя быстро охватило все здание, площадь пожара составила 420 квадратных метров. По данным МЧС, в клинике был 41 человек, троим удалось спастись. Обнаружены тела 12 человек.