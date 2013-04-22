СМИ: Полиция Канады предотвратила серию крупных терактов

21:20, 22 апреля 2013
Мир
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Канадская полиция предотвратила серию крупных терактов на территории страны, арестовав несколько человек в провинциях Онтарио и Квебек.

Полиция Канады / Фото с сайта kievskaya.com.ua

Подробности спецоперации будут объявлены позже, передает в понедельник со ссылкой на источники канадская телерадиовещательная компания CBC.

По данным CBC, предполагаемые террористы находились под наблюдением спецслужб несколько лет, их задержание стало результатом масштабной операции, скоординированной с властями США.

РИА Новости

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