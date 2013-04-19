СМИ: В доме, где скрывается бостонский террорист, произошло несколько взрывов

Несколько взрывов произошло в доме, который полиция Бостона окружила в поисках второго подозреваемого в причастности к теракту на марафоне в Бостоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Операция проводится в районе Уотертаун.

Как сообщал УНИАН, двойной взрыв в Бостоне произошел 15 апреля во время финиша ежегодного Бостонского марафона, за которым наблюдали около полумиллиона зрителей. В результате теракта погибли три человека, более 180 получили ранения.