СМИ: В доме, где скрывается бостонский террорист, произошло несколько взрывов
17:24, 19 апреля 2013Мир
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В Бостоне несколько взрывов произошло в доме, где предположительно скрывается террорист, сообщают СМИ.
Полиция окружила дом с подозреваемым / Фото: arstechnica.com, Geof Wilson
Несколько взрывов произошло в доме, который полиция Бостона окружила в поисках второго подозреваемого в причастности к теракту на марафоне в Бостоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
Операция проводится в районе Уотертаун.
Как сообщал УНИАН, двойной взрыв в Бостоне произошел 15 апреля во время финиша ежегодного Бостонского марафона, за которым наблюдали около полумиллиона зрителей. В результате теракта погибли три человека, более 180 получили ранения.
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