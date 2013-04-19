СМИ: В доме, где скрывается бостонский террорист, произошло несколько взрывов

17:24, 19 апреля 2013
Мир
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В Бостоне несколько взрывов произошло в доме, где предположительно скрывается террорист, сообщают СМИ.

Полиция окружила дом с подозреваемым / Фото: arstechnica.com, Geof Wilson

Несколько взрывов произошло в доме, который полиция Бостона окружила в поисках второго подозреваемого в причастности к теракту на марафоне в Бостоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Операция проводится в районе Уотертаун.

Как сообщал УНИАН, двойной взрыв в Бостоне произошел 15 апреля во время финиша ежегодного Бостонского марафона, за которым наблюдали около полумиллиона зрителей. В результате теракта погибли три человека, более 180 получили ранения.

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