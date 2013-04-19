ФБР показало снимки подозреваемых в бостонском теракте (фото, видео)

Об этом сообщает Agence France-Presse, передает Лента.ру.

На специальной пресс-конференции представители ФБР отметили, что в настоящее время еще не идентифицировали подозреваемых, и попросили помощи у граждан в установлении их личностей. «На протяжении более чем 100 лет ФБР всегда полагалось на помощь населения. Кто-то где-то наверняка знает этих людей», — заявил представитель ведомства.

В ФБР также призвали граждан проявлять крайнюю бдительность, отметив, что, по всей вероятности, предполагаемые преступники «вооружены и крайне опасны».



Двойной взрыв в Бостоне произошел 15 апреля во время финиша ежегодного Бостонского марафона, за которым наблюдали около полумиллиона зрителей. В результате теракта погибли три человека, свыше 180 получили ранения.