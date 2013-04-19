ООН называет ситуацию в Сирии «гуманитарной катастрофой»

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос называет «гуманитарной катастрофой» ситуацию, сложившуюся в Сирии после двухлетнего гражданского конфликта, - сообщает Радио Свобода.

По ее данным, в помощи нуждаются 6,8 миллиона человек. Более 4 миллионов сирийцев стали беженцами в своей собственной стране, 1 миллион 300 тысяч бежали в другие страны Ближнего Востока и Северной Африки.

На тему: Асад: Запад поплатится за поддержку Аль-Каиды в Сирии

В четверг Совбез ООН утвердил заявление с требованием положить конец насилию и призвал все стороны конфликта помочь гуманитарным организациям в работе в Сирии.

Россия и Китай заблокировали более решительные меры международного сообщества по сирийскому конфликту.