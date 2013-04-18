Асад: Запад поплатится за поддержку Аль-Каиды в Сирии

Запад поплатится за поддержку «Аль-Каиды» в Сирии, как уже поплатился за финансирование исламистов в Афганистане, заявил президент Сирии Башар Асад, сообщает Газета.ру со ссылкой на «Би-би-си».

«Сегодня западные государства помогают экстремистам в Сирии, Ливии и других местах, а потом настанет черед платить в самом сердце Европы и США», — сказал Асад в интервью государственному телеканалу al-Ikhbariya по случаю Дня независимости Сирии.

На прошлой неделе действующая в стране повстанческая группировка «Фронт аль-Нусра» официально присягнула на верность лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири.

По последним данным ООН, с начала антиправительственных выступлений в марте 2011 года в Сирии погибли более 60 тысяч человек.