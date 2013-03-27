Группа хакеров уже неделю проводит крупнейшую в истории кибератаку

Об этом сообщает ИТАР ТАСС со ссылкой на Би-Би-Си.

Хакеры начали DDos-атаку еще 19 марта, однако о ней стало известно только сегодня. Эксперты в области кибербезопасности уже назвали акцию хакеров "крупнейшей в истории", сообщает вещательная корпорация Би-Би-Си. Она привела к замедлению загрузки сетевых страниц по всему миру, а также к сбоям систем интернет-услуг.

Причиной атаки, предположительно, стал спор между базирующейся в Лондоне и Женеве группой "Спамхаус", которая помогает службам электронной почты бороться со спамом, и голландской хостинговой компанией "Кибербункер", предоставляющей услуги размещения информации на серверах.

Атака началась после того, как "Спамхаус" внесла голландскую компанию в свой "черный список", который применяется для защиты 1,77 млрд ящиков электронной почты - с его помощью ежедневно блокируется 80 млрд спам-сообщений. Группа уже обвинила в причастности к атаке "Кибербункер", а также якобы действующие с ним заодно "криминальные банды" из Восточной Европы и России.

Представитель "Спамхаус" Стив Линфорд заявил Би-би-си, что, несмотря на то, что мощность атаки такова, что "если бы целью хакеров была Даунинг-стрит (резиденция британского правительства), у них бы сразу все полетело", серверы группы продолжают работать. По его словам, расследование обстоятельств кибератаки ведут специальные подразделения правоохранительных органов пяти государств. О каких странах идет речь, С.Линфорд не сообщил из соображений безопасности.