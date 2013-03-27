Украина - четвертая в мире по количеству ІТ-специалистов

Больше IT-шников только в США, Индии и России.

Об этом говорится в ежегодном отчете Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) со ссылкой на исследование Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry 2012, передают «Комментарии».

При этом 40% IT-специалистов работают в Киеве, 19% — в Харькове, 16% — во Львове,7% — в Днепропетровске и 4% —в Одессе.

Ежегодно украинские ВУЗы с соответствующих специальностей выпускают около 16 тыс ІТ-шников.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что в результате предпринимаемых правительством мер по поддержке IT-индустрии производство в этой отрасли в 2015 году будет составлять не менее 10% валового внутреннего продукта (ВВП).

«Вполне реально, что в 2015 году этот сектор экономики может составлять не меньше 10% ВВП», - сказал премьер.

Он отметил, что ежегодно необходимо обеспечить увеличение рабочих мест в IT-индустрии на 35-40%.

Н.Азаров поручил министру образования Дмитрию Табачнику уделить особую роль в подготовке вузами специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия, чтобы эти специалисты не покидали Украину в поисках работы, а могли работать внутри страны.