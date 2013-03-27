Амстердам встретит Путина гей-парадом и радужными флагами

В день визита российского президента Владимира Путина в Амстердам в городе вывесят радужные флаги ЛГБТ-сообщества, пишет нидерландская газета Volkskrant.

«Амстердам стремится быть открытым и толерантным городом, где каждый может быть тем, кем является», — говорится в решении совета центрального округа столицы Нидерландов.

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Власти центрального округа призывают остальные районы Амстердама присоединится к их акции.

Ранее стало известно, что в день визита Путина в центре Амстердама пройдет гей-парад, - сообщает Газета.ру.

Голландские гомосексуалисты хотят таким образом выразить протест против закона о «пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних». Координирует подготовку акции старейшая в мире ЛГБТ-организация COC Nederland, которая была создана еще в 1946 году, а в настоящее время имеет особый совещательный статус в ООН.