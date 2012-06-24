Геи Берлина принесли накрашенных Путина и Медведева под посольство РФ

Немецкие гомосексуалы и лесбиянки борются за права секс-меньшинств в России. Как сообщает ТСН, в субботу, 23 июня в Берлине состоялся традиционный гей-парад. На него собрались почти полмиллиона участников и просто зрителей.

Больше всего там возмущались запретом гей-парадов в России, поэтому специально прошли мимо Посольства Российской Федерации. А на центральном бульваре столицы появился коллаж Путина и Медведева с макияжем и букетом полевых цветов в руках.

В берлинском гей-параде приняли участие и российские участники - кто-то добирался аж из Сибири. Среди толпы гомосексуалов можно было встретить активистов, переодетых в бурановских бабушек и даже патриарха РПЦ Кирилла. В Берлине провокаторы не боятся попасть за решетку за хулиганство. "В России к власти относятся, как к богом данной. О ней нельзя шутить, нельзя говорить ничего. Власть все себе позволяет. Но ничего не позволяет геям и лесбиянкам", - заявил участник гей-парада Иван Кильберг.