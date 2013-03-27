Застройщики снесли часть Берлинской стены

После того, как рабочие демонтировали несколько фрагментов стены, на место прибыли около 250 полицейских.

Проект застройщика вызвал протесты граждан, которые утверждают, что остатки стены - это символ свободы.

Рабочие попытались демонтировать части стены еще 1 марта, однако не смогли этого сделать, потому что разъяренные демонстранты заблокировали проход.

Это самая длинная часть Берлинской стены, которая тянется на 1,3 км. Она называется Восточная галерея, и известна своими граффити и росписями. Стена стала самым посещаемым местом в начале 1990-х, когда иностранные художники изобразили на ней резкие, иногда довольно оскорбительные рисунки, как, например, поцелуй лидеров Советского Союза и Восточной Германии.

Однако в последнее время место на берегу реки Шпрее, где находится Восточная галерея, превратилось в символ элитного жилья нового Берлина. И застройщики стремятся построить там дорогие квартиры.

ВВС Україна