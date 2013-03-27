Саакашвили одобрил ограничение своих полномочий
Согласно поправкам, президент не сможет после роспуска парламента, который трижды выразит недоверие представленному главой государства правительству, назначить этот кабинет министров.
Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал поправки в конституцию об ограничении права главы государства единолично назначать кабинет министров в случае роспуска парламента, заявил председатель законодательного органа Давид Усупашвили в среду.
Поправки в конституцию были утверждены парламентом 25 марта.
"Сегодня (в среду) президент Грузии подписал поправки в конституцию, и сегодня же они будут опубликованы и вступят в силу", — приводит слова Усупашвили агентство "Новости-Грузия".
Согласно поправкам, президент не сможет после роспуска парламента, который трижды выразит недоверие представленному главой государства правительству, назначить этот кабинет министров. При этом будет сохранен прежний кабинет министров во главе с премьером, который ранее был отправлен в отставку. Изменения предполагают также запрет на роспуск парламента "с мая месяца перед президентскими выборами до инаугурации новоизбранного главы государства".
"Это означает, что у президента Грузии больше не будет искушения использовать свое право на роспуск парламента и парламент сможет работать спокойно", — сказал Усупашвили.
Он отметил, что после вступления в силу поправок в Грузии "никто не сможет изменить ту власть и то правительство, которому доверяет народ, без проведения выборов".