Саакашвили одобрил ограничение своих полномочий

Президент Грузии Михаил Саакашвили подписал поправки в конституцию об ограничении права главы государства единолично назначать кабинет министров в случае роспуска парламента, заявил председатель законодательного органа Давид Усупашвили в среду.

Поправки в конституцию были утверждены парламентом 25 марта.

"Сегодня (в среду) президент Грузии подписал поправки в конституцию, и сегодня же они будут опубликованы и вступят в силу", — приводит слова Усупашвили агентство "Новости-Грузия".

Согласно поправкам, президент не сможет после роспуска парламента, который трижды выразит недоверие представленному главой государства правительству, назначить этот кабинет министров. При этом будет сохранен прежний кабинет министров во главе с премьером, который ранее был отправлен в отставку. Изменения предполагают также запрет на роспуск парламента "с мая месяца перед президентскими выборами до инаугурации новоизбранного главы государства".

"Это означает, что у президента Грузии больше не будет искушения использовать свое право на роспуск парламента и парламент сможет работать спокойно", — сказал Усупашвили.

Он отметил, что после вступления в силу поправок в Грузии "никто не сможет изменить ту власть и то правительство, которому доверяет народ, без проведения выборов".