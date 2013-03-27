Южная Корея на несколько часов приготовилась к войне

Это произошло после того как южнокорейский пограничник бросил гранату в "неопознанный объект", движущийся в пограничной зоне, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.

Инцидент произошел около 2.30 по местному времени, когда южнокорейский военнослужащий дежурил на одном из пограничных постов в уезде Хвачхон (Hwacheon) в 118 километрах к северо-востоку от столицы страны Сеула.

После этого боеготовность войск в уезде была повышена до уровня "Чиндоге-1", рассказал источник, пояснив, что такой уровень вводится при возникновении угрозы вооруженного вторжения с территории КНДР.

Как сообщает агентство, военные провели разведку прилегающих к пограничному посту территорий и, "не обнаружив признаков угрозы вторжения КНДР, отменили тревогу"в 09.20.

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В начале марта Северная Корея в знак протеста против совместных учений США и Южной Кореи отказалась от всех соглашений с Южной Кореей о ненападении и денуклеаризации. Ранее во вторник КНДР заявила о повышении готовности вооруженных сил для возможного нанесения ударов по военным базам США на острове Гуам и Гавайях, а также по американским объектам на континенте.