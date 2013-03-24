Возможен ли перезапуск политической системы России?

Введение существенных ограничений для российских депутатов и чиновников может стать началом переформатирования не только Госдумы РФ, а и всей внутриполитической системы РФ. Президент России пытается восстановить монопольный контроль над политиками и чиновничеством для удержания власти над медленно тающими финансовыми ресурсами государства.

Еще не завершился первый год третьего президентского срока Владимира Путина, а ситуация в стране продолжает «бродить», порождая новые угрозы для президента и российской политической элиты. Пытаясь нейтрализовать их, Путин демонстрирует силу. Объектом для устрашения выбраны депутаты Госдумы, а также весь чиновничий класс России, которому угрожают жесткие ограничения в вопросах совмещения политической карьеры и бизнес-активности, а также относительно владения активами за рубежом.

Процесс изменения политического облика российского депутата начался. Депутатскую неприкосновенность можно снять решением простого большинства (как в случае с депутатом из «Справедливой России» Олегом Михеевым), заниматься бизнесом также нельзя, и самое главное – вскоре будет запрещено владение любыми зарубежными активами и наличие счетов в иностранных банках. Депутат Госдумы РФ будет вынужден жить на одну зарплату, что станет новым политическим трендом сезона 2013 года в России. В связи с этим из Госдумы уже начался исход депутатов, владеющих зарубежными активами.

Активными участниками «охоты на депутатов» стали блоггеры, которые при помощи Алексея Навального стараются максимально «засветить» в СМИ наличие собственности многих российских политиков за границей. Первый удар «ищущих правду» пришелся на владельцев активов в США. Самый яркий пример - информационная атака с последующим «добровольным отказом от депутатства» главы комиссии по этике Госдумы РФ Владимира Пехтина. После него депутатские мандаты также сложили единороссы Анатолий Ломакин и Василий Толстопятов. Само явление отказа от депутатства в пользу сохранения собственности за рубежом («пехтинг») начинает набирать обороты, не исключено, что это коснется и других фракций.

Российские эксперты утверждают, что главная причина, по которой президент решил поставить госчиновников в жесткие рамки – это переформатирование всего политического пространства с выводом на сцену новой политической элиты. С этой точки зрения Владимир Путин понимает опасность зацикливания на схеме «Политбюро 2.0», когда его самого постепенно изолируют от принятия решений. Во избежание подобного развития событий, президент намеренно ослабляет позиции стремительно теряющей привлекательность партии власти. В то же время, не следует ожидать досрочного роспуска Думы, поскольку следующая парламентская конфигурация может быть намного менее подходящей для целей Путина. Вряд ли президент обрадуется протестным акциям оппозиции, которая охотно воспользуется поводом мобилизовать предвыборные протестные настроения.

Помочь Путину в «чистке» (классический чекистский рецепт) политической элиты России может международная конъюнктура. Самый удобный повод для деоффшоризации российской политики – использовать прецедент Кипра. Дело идет к тому, что «кипрский вариант» станет официальной причиной запрета на владение зарубежными активами и счетами для российских чиновников.

Кроме дальнейшего ослабления и внутренней очистки «Единой России», следует ожидать выведение на центральные позиции в роли главной провластной силы «Общероссийского народного фронта». Лидеры ОНФ могут стать костяком, на который будет опираться президент Путин после «зачистки» старой бюрократии и политиков. Для выпуска пара со стороны оппозиции и общества Кремль может инициировать новую антикоррупционную кампанию, убирая неугодных чиновников. Сам Владимир Путин максимально дистанцируется от «Единой России», хотя окончательно оформить развод с нынешней партией власти вряд ли удастся.

Для Украины внутриполитическая ситуация в России может дать много примеров для подражания и преобразования отечественной политической системы. Уже сейчас наблюдаются аналогии по изменению статуса депутатского корпуса. Процесс лишения депутатских мандатов через ВАСУ будет лишь набирать обороты. Борьба с совместительством и неперсональным голосованием (кнопкодавством) станет результативнее. Вполне вероятно, что в недалеком будущем появится и отечественный аналог российскому законопроекту (в России он еще не принят), запрещающему чиновникам владеть зарубежными активами и счетами в иностранных банках. Конечная цель этих шагов – полный контроль президента и его администрации над депутатами парламента.

В ближайшее время Россию и Украину ожидает усиление противостояния президентов и парламентов, что позволит еще раз убедиться в разнице качества политических процессов в обеих странах. В Украине у депутатов значительно больше шансов отстоять свой статус и полномочия, еще раз подтвердив крылатую фразу президента Л.Кучмы, что «Украина – не Россия».