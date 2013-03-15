КНДР выпустила в сторону Японии ракеты, способные переносить ядерные заряды

В КНДР были произведены пуски ракет KN-02, способных переносить небольшие ядерные заряды, дальность действия которых составляет около 120 км, пишет Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

"Пуски были осуществлены для того, чтобы проверить возможности ракет малой дальности. Пуски были проведены на уровне ракетных соединений, а не на государственном уровне", — цитируют СМИ источник в армии Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, Северная Корея отменила пакт о ненападении с Южной Кореей. Официальный Пхеньян объявил об этом после того, как Совет безопасности ООН принял новые санкции против КНДР - в ответ на третье ядерное испытание, проведенное 12 февраля.

Также КНДР объявила недействительным соглашение о перемирии с Республикой Корея. Министерство народных вооруженных сил порекомендовало «поджигателям войны» из Сеула и США учитывать, что после выхода из перемирия, заключенного после Корейской войны 1950-1953 годов, КНДР «больше ничем не связана».

Президент Южной Кореи Пак Кын Хе призвала войска своей страны и США ввести повышенную боевую готовность в связи с "провокациями со стороны Северной Кореи". 11 марта США и Южная Корея начали ежегодные военные учения, несмотря на угрозы со стороны КНДР и ее требования отменить учения.