В Ватикане сегодня начнутся выборы нового Папы Римского

Об этом сообщил глава пресс-службы Святого престола священник Федерико Ломбардии, передает РИА «Новости».



Мероприятие начнется днем с мессы, которую совершит в соборе святого Петра декан коллегии кардиналов Анджело Содано. После обеда торжественное шествие отправится в Сикстинскую капеллу, где все подготовлено для проведения голосований.

Перед началом выборов понтифика к кардиналам обратится с духовными размышлениями 87-летний мальтийский кардинал Проспер Грек, который в силу своего возраста не имеет права участвовать в конклаве. После этого в Сикстинской капелле останутся только кардиналы и сотрудники из обслуживающего персонала, которые дали присягу о неразглашении тайны конклава. Сикстинская капелла будет опечатана, и кардиналы смогут приступить к голосованию - единственному в первый день конклава.

После голосования состоится богослужение Вечерни, после которого кардиналы отправятся в Дом Святой Марты, где пробудут до следующего утра. В среду и последующие дни будет проводиться четыре голосования в день, вплоть до избрания Папы, когда один из кандидатов наберет 77 или более голосов из 115. Нынешний конклав станет 25-м в истории Католической церкви, который пройдет в Сикстинской капелле.

Папа Римский Бенедикт XVI вечером 28 февраля добровольно прекратил папское служение, после чего в Ватикане был объявлен режим "вакантного престола".