Российский вертолет разбился в Конго

”По предварительной информации, российский вертолет Ми-8 потерпел крушение в горной местности на высоте 2700 метров в 20 километрах юго-западнее населенного пункта Букау”, - сказал собеседник РИА Новости.

По предварительным данным, на борту Ми-8 находились четыре члена экипажа - граждане РФ, их судьба выясняется.

Ранее компания ”ЮТэйр” сообщила, что 9 марта вертолет Ми-8АМТ выполнял рейс Шабунда-Букау в сложных климатических условиях. На удалении 10 миль от аэропорта Букау вертолет последний раз вышел на связь. 10 марта вертолет обнаружен в труднодоступном районе в горных джунглях на высоте около 2700 метров.

О состоянии судна и экипажа компания не сообщала.