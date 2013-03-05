СМИ: В организации покушения на худрука Большого театра подозревают солиста балета
Следствие располагает доказательствами, что задержанный солист Большого театра Павел Дмитриченко является непосредственным заказчиком нападения на художественного руководителя балета театра Сергея Филина.
Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.
"На данный момент у следствия есть доказательства того, что данное нападение было заказано Дмитриченко, мотивы выясняются", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД пока не комментируют информацию о заказчике данного преступления.
"На данный момент в рамках расследования уголовного дела задержаны три человека, роль каждого из них будет определена в ходе следствия", - добавил собеседник.
Нападение на Филина, ставшее одним из самых резонансных преступлений в сфере искусства за последнее время, произошло 17 января в Москве. Неизвестный плеснул ему, предположительно, серной кислотой в лицо - Филин попал в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз.
Столичный главк МВД ранее сообщил, что сегодня полиция провела обыски у ведущего солиста Большого театра Дмитриченко в рамках расследования дела. Ближайшее представление, в котором задействован артист - балет "Спящая красавица" - запланирован на 16 марта.
Ранее в МВД сообщили о задержании предполагаемого непосредственного исполнителя нападения - Юрия Заруцкого. По данным пресс-центра ведомства, Заруцкий был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД РФ совместно с территориальными органами внутренних дел в Ромашовском районе Тверской области и в ближайшее время его доставят в Москву.
По данным МВД, в рамках этого дела задержаны три человека - Дмитриченко, Заруцкий и водитель Андрей Липатов.