СМИ: В организации покушения на худрука Большого театра подозревают солиста балета

Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах столицы.

"На данный момент у следствия есть доказательства того, что данное нападение было заказано Дмитриченко, мотивы выясняются", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МВД пока не комментируют информацию о заказчике данного преступления.

"На данный момент в рамках расследования уголовного дела задержаны три человека, роль каждого из них будет определена в ходе следствия", - добавил собеседник.

Нападение на Филина, ставшее одним из самых резонансных преступлений в сфере искусства за последнее время, произошло 17 января в Москве. Неизвестный плеснул ему, предположительно, серной кислотой в лицо - Филин попал в больницу с ожогами лица третьей степени и ожогом глаз.

Столичный главк МВД ранее сообщил, что сегодня полиция провела обыски у ведущего солиста Большого театра Дмитриченко в рамках расследования дела. Ближайшее представление, в котором задействован артист - балет "Спящая красавица" - запланирован на 16 марта.

Ранее в МВД сообщили о задержании предполагаемого непосредственного исполнителя нападения - Юрия Заруцкого. По данным пресс-центра ведомства, Заруцкий был задержан сотрудниками уголовного розыска МВД РФ совместно с территориальными органами внутренних дел в Ромашовском районе Тверской области и в ближайшее время его доставят в Москву.

По данным МВД, в рамках этого дела задержаны три человека - Дмитриченко, Заруцкий и водитель Андрей Липатов.