Буш неожиданно прибыл в Ирак

18:05, 13 июня 2006
Мир
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И пробудет несколько часов

Президент США Джордж БУШ неожиданно прибыл в Ирак, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на иракское телевидение. Подробности визита пока не известны.

Со ссылкой на представителя Белого дома агентство сообщает, что Дж.БУШ пробудет в Ираке пять часов и выступит с обращением к американским военнослужащим.

По сообщению «Ассошиэйтед Пресс», Дж.БУШ проведет консультации с иракским премьер-министром Нури МАЛИКИ.

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