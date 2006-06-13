Президент США Джордж БУШ неожиданно прибыл в Ирак, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на иракское телевидение. Подробности визита пока не известны.

Со ссылкой на представителя Белого дома агентство сообщает, что Дж.БУШ пробудет в Ираке пять часов и выступит с обращением к американским военнослужащим.

По сообщению «Ассошиэйтед Пресс», Дж.БУШ проведет консультации с иракским премьер-министром Нури МАЛИКИ.