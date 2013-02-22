Медведев назвал приговор Pussy Riot жестким, но справедливым

"Когда меня спрашивали и спрашивают по поводу этого конкретного дела, я всегда говорю одно: что, может быть, необязательно было применять самые строгие меры наказания, достаточно было бы сделать что-то менее жесткое, принять менее жесткие решения", — сказал он.



Как сообщает РосБалт, глава правительства подчеркнул, что необходимо уважать решение суда и заметил, что в российском обществе существуют диаметрально противоположные взгляды на акцию девушек.

Напомним, что Pussy Riot устроили панк-молебен в храме Христа Спасителя год назад. Процесс над тремя участницами группы вызвал большой общественный резонанс не только в России, но и в мире. Три участницы акции — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич были арестованы, а 17 августа 2012 года признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УПК РФ и приговорены каждая к двум годам тюремного заключения в колонии общего режима.

Мосгорсуд 10 октября 2012 года заменил Екатерине Самуцевич реальный срок в два года колонии за хулиганство в храме Христа Спасителя на условный и постановил освободить из-под стражи в зале суда.