В Австралии парламент признал аборигенов коренными жителями

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на The Sudney Morning Herald.

В документе признается «уникальное и особенное место» аборигенов в истории Австралии. Его поддержала как правящая коалиция, так и оппозиция.

Законопроект стал шагом на пути к проведению референдума о внесении в конституцию поправок о признании аборигенов коренными жителями страны, который еще в 2008 году пообещала провести премьер-министр страны Джулия Гиллард.

Голосование прошло спустя пять лет после того, как предшественник Гиллард, премьер-министр Кевин Радд, формально извинился перед аборигенным населением страны за действия колонизаторов.

По некоторым оценкам, вследствии политики колонизаторов с 1788 до 1921 года численность аборигенов в Австралии сократилась с около миллиона человек до 60 тысяч.

С 1967 года австралийские аборигены имеют право участвовать в выборах. Примерно с этого же времени началось их движение за возрождение традиционной культуры и получение прав на земли. Сейчас в Австралии проживает около 500 тысяч аборигенов, при том, что население страны составляет 22 миллиона человек.