Ливни затопили Австралию: люди спасаются, сидя на крышах

Как сообщает BBC News, из-за сильных ливней оказались затоплены сотни жилых домов. Рекордный масштаб наводнения наблюдается в городе Бандаберг, для спасения его жителей используются вертолеты. В Брисбене, столице штата, в зоне риска оказались почти пять тысяч домов и нежилых зданий, пишет Lenta.ru.

Предыдущее разрушительное наводнение произошло в Квинсленде в декабре 2010 года, в тот раз погибли тридцать пять человек. Пострадал, в числе прочих населенных пунктов, и Бандаберг, где вода поднялась на 7,92 метра. Однако в настоящее время уровень воды уже больше девяти метров. По меньшей мере 1,2 тысячи домов и нежилых владений затоплены, десятки людей спасаются от наводнения на крышах.

Причиной ливней стал ударивший по Австралии тропический циклон «Освальд», который сейчас движется на юг по северной части Нового Южного Уэльса. Около двух тысяч жителей этого штата, как сообщает The Australian, остались без электроэнергии, в некоторых районах ожидаются серьезные наводнения.