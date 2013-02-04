На месте убийства Усамы бен Ладена откроют парк развлечений

Об этом передает в ночь на вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине Абботабада в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды"в обстановке строжайшей секретности сбросили в море, сообщают РИА Новости.

Как сообщил в понедельник министр спорта и туризма пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва Саид Акил Шах (Syed Aqil Shah), проект новой зоны отдыха предусматривает организацию клуба парапланеристов и стадиона водных видов спорта, а также зоопарка и парка культурного наследия. Общая стоимость проекта оценивается в 50 миллионов долларов, а строительство должно занять около пяти лет.

По информации агентства, провинциальный депутат Джавад Аббаси (Javed Abbasi) выразил надежду, что новый парк развлечений поможет улучшить репутацию Абботабада, ставшего местом последнего укрытия самого известного в мире террориста. Однако по словам Акил Шаха, проект никак не связан с дурной славой города и является всего лишь частью программы развития культуры и досуга в Хайбер-Пахтунхве.