Сербского премьера обвинили в связях с наркомафией

В свежем номере белградская газета "Блиц" со ссылкой на свои источники утверждает, что Дачич был осведомлен о преступной деятельности тех, с кем встречался.

В конце прошлой недели в Сербии наметился политический кризис из-за обнародования информации о контактах Дачича с бизнесменом Родолюбом Радуловичем, который подозревается в связях с кланом Дарко Шарича, разыскиваемого сербскими властями за наркоторговлю, пишет РИА "Новости".

Сам премьер официально признал в субботу, что он несколько раз встречался с Радуловичем, но якобы не знал тогда о его причастности к преступной деятельности.

Как сообщает "Блиц", Дачич неоднократно встречался в 2008-2009 годах с Радуловичем, который в разговорах с Шаричем называл главу МВД "товарищем". По сведениям источника издания, 12 января 2009 года Шарич в телефонном разговоре просил Радуловича уточнить у "товарища", "занимается ли им полиция". Как утверждается, 31 января 2009 года Дачич лично встретился с Радуловичем в одном из элитных ресторанов Белграда, а о деталях этого разговора Радулович проинформировал Шарича.

Лидер Социалистической партии Дачич в июле 2008 года вошел в состав правительства демократов, получив должность первого вице-премьера и министра внутренних дел. В 2012 году он возглавил правительство, которое социалисты сформировали совместно с победившей на выборах Сербской прогрессивной партией (СПП), созданной в 2008 году нынешним президентом Томиславом Николичем. Дачич также продолжает оставаться главой МВД.

На фоне сообщений о связях Дачича с преступным миром некоторые политики и эксперты заявляют, что распад коалиции и досрочные выборы становятся практически неизбежными.