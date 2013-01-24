ПАСЕ констатировала проблемы со свободой СМИ в Европе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции "Состояние свободы медиа в Европе", одобренной на сессии ПАСЕ сегодня.

В своей резолюции Ассамблея подчеркнула, что свобода слова и информации является краеугольным камнем надлежащего государственного управления и процветающей демократии, а также фундаментальным обязательством стран-членов Совета Европы.

Вместе с тем, отметила Ассамблея, эти обязательства не всегда выполняются в полном объеме.

Так, депутаты осудили многочисленные нападения на журналистов, занимающихся расследованиями, а также на лиц, которые сотрудничают с такими журналистами, таких, как российский адвокат Сергей Магнитский, скончавшийся в тюрьме.

В резолюции выражается признание факта осуждения ряда убийц журналистов в Хорватии, России и Турции, однако подчеркивается необходимость дополнительных расследований, чтобы выявить возможных помощников в совершении таких убийств.

Что касается значительного количества убийств и серьезных физических нападений на журналистов в России, то ПАСЕ приветствовала создание Следственного комитета Российской Федерации при Президенте и попросила Комиссара по правам человека Совета Европы подготовить доклад об усилиях России на пути эффективного преодоления безнаказанности многочисленных убийц журналистов и правозащитников.

Относительно ситуации в Турции, то депутаты Ассамблеи одобрили принятие парламентом Турции Третьего пакета судебных реформ, который может предупредить от длительных сроков заключения в будущем, однако с обеспокоенностью отметили, что те, кто уже были осуждены, на длительное время останутся в заключении . Кроме того, ПАСЕ выразила обеспокоенность значительным количеством уголовных расследований против журналистов.

ПАСЕ осудила длительные систематические нарушения свободы СМИ в Беларуси, и призвала власти этой страны должным образом расследовать исчезновение Дмитрия Завадского и смерть основателя сайта "Хартия 97" Олега Бабанина, а также немедленно освободить из тюрьмы Олеся Бяляцкого, а также прекратить преследование ряда других журналистов и правозащитников.

Депутаты выразили сожаление по поводу чрезмерного применения уголовных законов о клевете в Азербайджане и Турции, а также чрезмерные действия против журналистов в рамках соответствующего гражданского права в Армении, Болгарии и Молдавии.

В резолюции содержится призыв к Армении, Азербайджану, России, Турции и Украине, где во время недавних выборов международные наблюдатели выявили тенденциозность в медиа-пространстве и другие недостатки, исправить их.

Ассамблея также выразила сожаление по поводу того, что не во всех странах-членах Совета Европы достигнуто прозрачности относительно владельцев СМИ.

Кроме того, депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность по поводу последних сообщений о давлении на компании общественного вещания в Венгрии, Италии, Румынии, Сербии, Испании и Украине.

Во время голосования за проект резолюции в нее были внесены две поправки, представленные депутатами от "Батькивщины", членами украинской делегации в ПАСЕ.

Согласно этим поправкам, ПАСЕ выразила обеспокоенность относительно попыток восстановить уголовную ответственность за клевету в Украину, а также - рекордного количества нарушений против журналистов, зафиксированных в 2012 году, особенно во время парламентских выборов 2012 года.