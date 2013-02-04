Российским солдатам пообещали душ до конца года

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мною даны поручения по установке до конца 2013 года во всех воинских частях душевых комнат в соответствии с разработанным сетевым графиком. А их, кстати, предстоит оборудовать порядка 50 тысяч", - сказал он на селекторном совещании в Центральном командном пункте Генштаба.

В середине января глава Спецстроя Григорий Нагинский уже заявлял, что его ведомство в этом году построит душевые кабины во всех казармах военных городков страны, а таких порядка 500.

По его словам, в российской армии сложилась система, когда "солдат всю неделю только умывается, а по субботам в баню ходят строем". Сейчас же, по словам Нагинского, поставлена задача, чтобы солдаты могли жить, как дома - "вечером пришли, в душ сходили, легли спать".