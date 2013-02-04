Российским солдатам пообещали душ до конца года
Душевые комнаты появятся во всех российских воинских частях до конца этого года, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Мною даны поручения по установке до конца 2013 года во всех воинских частях душевых комнат в соответствии с разработанным сетевым графиком. А их, кстати, предстоит оборудовать порядка 50 тысяч", - сказал он на селекторном совещании в Центральном командном пункте Генштаба.
В середине января глава Спецстроя Григорий Нагинский уже заявлял, что его ведомство в этом году построит душевые кабины во всех казармах военных городков страны, а таких порядка 500.
По его словам, в российской армии сложилась система, когда "солдат всю неделю только умывается, а по субботам в баню ходят строем". Сейчас же, по словам Нагинского, поставлена задача, чтобы солдаты могли жить, как дома - "вечером пришли, в душ сходили, легли спать".