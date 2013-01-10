Россия собралась пустить $130 миллиардов на ВМС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал в ходе видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Обновление флота - один из важнейших приоритетов всей нашей работы по укреплению Вооруженных сил. В рамках госпрограммы вооружений до 2020 года на создание современных сбалансированных подводных и надводных группировок выделяется более 4 триллионов рублей (около 130 млрд долларов)», - сказал В.Путин.

По его словам, до 2020 года в состав ВМФ РФ, помимо 8 подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей», войдут и 8 многоцелевых атомных подводных лодок «Ясень». Также будут строиться многоцелевые дизельные подводные лодки.

В.Путин отметил, что ключевым исполнителем заказа станет завод «Севмаш». «На стапелях этого легендарного завода уже было построено для отечественного флота более 120 атомных подводных лодок», - сообщил В.Путин.