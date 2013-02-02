Россия утверждает, что Сирия контролирует свое химическое оружие

Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас есть надежная информация, мы уверены, что пока правительство Сирии контролирует ситуацию (с химическим оружием)", - сказал он на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности, передают РИА "Новости".

Лавров сообщил, что Москва ежедневно общается с партнерами по этому вопросу.

"Серьезнейшей угрозой станет, если повстанцы завладеют этим оружием. Но пока ситуация не дает оснований для серьезных опасений", - сказал глава МИД РФ.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, жертвами насилия в стране, по различным данным, стали от 20 до 30 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.