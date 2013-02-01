СМИ: Целью израильской бомбардировки в Сирии были иранские и российские военные

Прибывшие из Ирана военные были расквартированы на территории обстрелянного объекта, пишет Лента.ру со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, на базе находились несколько тысяч иранцев, а также инструкторы из России. Информацией о потерях среди россиян издания не владеют.

Согласно сведениям СМИ, в результате массированного удара с воздуха большинство построек на территории центра были уничтожены, что привело к многочисленным жертвам среди иранцев. Кроме того, источник уточнил, что удар был нанесен за двое суток до даты, названной в прессе, то есть 28 января, а не 30-го.

Сирийское правительство якобы не хотело афишировать присутствие иранских военнослужащих на своей территории, поэтому израильтянам пришлось самим организовать утечку информации, чтобы сообщить об этом миру.

Как известно, Иран был одной из первых стран, осудивших израильский удар по Сирии. Россия также моментально осудила бомбардировку, хотя МИД РФ в своем заявлении отметил, что обстоятельства произошедшего ему неизвестны.