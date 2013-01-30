Еврокомиссия заморозила выплату Польше более 800 млн евро

Европейская Комиссия заморозила выплату Польше около 830 млн евро на несколько проектов по строительству дорог, софинансируемых Европейским Союзом, из-за подозрений в ценовом сговоре ряда компаний, занимающихся их реализацией.

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, по данным польских СМИ, польские власти в случае доказательства сговора не получат ранее зарезервированные для страны средства на финансирование этих проектов.

В то же время Министерство регионального развития (MRR) Польши назвало решение Еврокомиссии "непонятным", заявив, что Польша не потеряет эти деньги Евросоюза.

Министерство в специально обнародованном сегодня заявлении назвало Польскую администрацию по строительству дорог (GDDKiA) "потерпевшей стороной" возможного сговора нескольких компаний, которые выиграли тендеры на строительство дорог, в финансировании которых принимает участие ЕС в рамках программ помощи Польше.

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Министерство отметило, что информировало Еврокомиссию о подозрении относительно ценового сговора в трех контрактах на строительство дорог с 2010 года, среди которых контракт на строительство участка автострады А4 к границе с Украиной.

"Польша как потерпевшая сторона будет использовать все возможные средства для того, чтобы отстоять свои интересы и как можно скорее разблокировать платежи", - отмечается в заявлении, текстом которого располагает УНИАН.

По данным министерства, GDDKiA, которая координирует строительство дорог в Польше, получила от Еврокомиссии около 4,8 млрд евро дофинансирования, что составляет половину суммы, предназначенной для этой структуры в текущем бюджете Евросоюза.

По данным польских СМИ, в ценовом сговоре принимали участие около 10 действующих и бывших менеджеров крупных строительных компаний и один из директоров GDDKiA.

Как сообщал УНИАН, по данным начало января текущего года, Еврокомиссия вернула Польше 35,1 млрд евро, израсходованных на софинансированные за средства ЕС проекты, из зарезервированных для страны на 2007-2013 годы 68 млрд евро.

Справка УНИАН. Польша, присоединившаяся к Евросоюзу в мае 2004 году, является крупнейшим получателем средств помощи для новых стран-членов европейского объединения, львиная доля из которых направляется на развитие инфраструктуры в стране, главным образом на строительство дорог.

Евросоюз выделяет средства при условии софинансирования проектов за счет государственного бюджета входящей в ЕС страны, предоставляя, как правило, от 25% до 75% стоимости проекта.

Польша с момента присоединение к ЕС до конца прошлого года получила в рамках программ помощи "чистыми" - с учетом польских выплат в совместный бюджет - 51,2 млрд евро.